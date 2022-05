Soomes kahtlustatakse esimest ahvirõugete juhtumit

Täiskasvanud mees nakatus Euroopas reisides. Kodusel ravil viibival patsiendil on villid ja kõrge palavik, kuid muidu on ta terve. Nakatunud inimesega tihedalt kokku puutunud isikud on leitud ja neile nakkuse leviku vältimiseks juhised edastatud.

23. mail teatas ECDC (haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus), et Euroopas on kinnitatud 67 kinnitatud ahvirõugete juhtumit ning 42 juhtu on veel analüüsimisel. Praegu teadaolevad ahvirõugete juhud on tulnud meestega seksuaalvahekorras olevate meeste kaudu. Ka ECDC eileõhtuses aruandes viidati, et intiimsuhete käigus haigus levib.