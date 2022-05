Kaja Kallas: peame andma Ukrainale selge lootuse saada ELi kandidaatriigiks

Kallas ütles kohtumisel, et tunnustab Rootsi valitsuse otsustavat tegutsemist ja liidrirolli NATOga liitumise otsuse tegemisel. «Rootsi ja Soome liitumine NATOga suurendab meie kõigi julgeolekut,» ütles ta. Kallas lisas, et Rootsi ja Soome liitumine NATOga on võimalus avada uued uksed ka Eesti ja Rootsi vahelises kaitsekoostöös.

Kallas arutas Rootsi peaministriga Ukraina toetamist ja edasisi võimalusi Kremli sõjamasina peatamiseks. «Me ei tohi teha samu vigu, mida oleme juba varasemalt korduvalt teinud. Kui me ei suuda agressorit peatada, siis arvab ta, et agressioon tasub enda ära ja kõik sõjakoledused korduvad,» ütles Kallas.

«Peame hoiduma ennatlikust rahust Ukrainas. Rahu sõlmimine iga hinna eest on ohtlik, see peab toimuma ukrainlaste enda soovil ja tingimustel,» selgitas Kallas. Ukraina vajab jätkuvalt esmajärjekorras meie sõjalist tuge, et agressori vastu võidelda ja oma territoorium vabastada.

Samuti märkis Kallas, et Ukraina võitleb euroopalike väärtuste ja Euroopasse kuulumise nimel. «Peame andma Ukrainale selge lootuse saada ELi kandidaatriigiks. Ukraina peaks saama võimaluse end selles vallas tõestada – täpselt nagu nad on seda juba teinud oma vaprusega lahinguväljal,» sõnas ta.

Kallas tõi esile, et ta on pühendunud töötama kogu Läänemere piirkonna sügavama lõimumise nimel ning siin on digitaalsel ja rohelisel üleminekul palju pakkuda. «Eile olin koos äridelegatsiooniga Göteborgis. See oli pikalt planeeritud visiit, mis keskendus kestlikule arengule ja rohelistele tehnoloogiatele. Just nendes valdkondades on Rootsit külastanud Eesti ettevõtted koostööst huvitatud,» sõnas ta.

Peaministrid kõnelesid ka energia- ja kliimaküsimustest. Peaministri sõnul loodab Eesti Rootsi aktiivsele koostööle Läänemere merevõrgu arendamisel. «Ka kliimaküsimustes ja ELi kliimaeesmärkide saavutamisel teeme Rootsiga tihedat koosööd. Metsarikastel riikidel nagu Eesti ja Rootsi on oluline leida jõukohane lahendus kliimaläbirääkimistel.»