Tallinnas tulemusteta kodu otsiv ukrainlanna: «Jumalad naeravad, kui räägime neile oma plaanidest»

Kuid ega need väntsutused elukohtade ja teenustega pagulaste elu kergemaks ei tee. See on naise sõnul üllatav, et meie ametkonnad ei ole ka kolme kuu jooksul süsteemi käima saanud. Jevgenia Stepanjuk on oma tööga väga rahul ning ütles, et saaks jooksva kuu üüri tasumisega kindlasti hakkama. Kuid ta on väga imestunud, et miks paljud korterite pakkujad, kellele ta helistanud on, kuuldes, et ta on Ukrainast ja veel lapsega, ei ole talle elamispinda üürile tahtnud anda. Mõni on küsinud kolme kuu üüri ette, pluss maaklerite tasud – see käib aga naisel praegu üle jõu. Alates septembrist on tal lootust saada uuesti kloostri elanikuks.