Zelenskõi sõnul Kremli soov sõdida püsib

«Ukraina relvajõud, meie luure ja kõik, kes kaitsevad riiki, seisavad vastu Vene vägede äärmiselt karmile pealetungile idas. Kohati on vaenlane tugevalt ülekaalus – varustuses ja sõdurite arvus. Vene võimud tegid samas märkimisväärse otsuse - nad lubasid lepingulisele teenistusele värvata vanemaealisi ehk neil ei jätku enam noori, aga võitlussoov on alles. Selle soovi võitmine võtab veel aega,» rääkis president.

Zelenskõi tõi taaskord välja, kui oluline on partnerite abi Ukraina jaoks eelkõige relvade osas.

Vene parlament võttis kolmapäeval vastu seaduse, millega kaotati sõjaväega liitumise ülemine vanusepiir, mis osutab, et Moskva võib otsida uusi sõdureid, keda Ukrainasse saata.

Venemaa enda väitel on 24. veebruaril alanud kallaletungis Ukrainale hukkunud üle tuhande sõduri. Agressiooni on lubatud jätkata nii kaua kui vaja.

«Peame oma relvajõude tugevdama, et kaitseministeeriumi aidata. Meie kõrgeim ülemjuhataja (Putin) annab kõik endast oleneva, et armee võidaks ja selle tõhusus kasvaks,» ütles spiiker Vjatšeslav Volodin.

«Täppisrelvastuse kasutamiseks ja relvade ning sõjavarustusega opereerimiseks on vaja kõrgprofessionaalseid spetsialiste,» seisis eelnõu seletuskirjas, kus märgiti, et sellised spetsialistid võivad olla 40-45 aastased. Samuti võib see meelitada sõjaväkke meedikuid, insenere ja kommunikatsioonieksperte.