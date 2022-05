KAS OLED NÄINUD? ⟩ Naise ja lapse ründaja pani käed külge veel kolmandalegi inimesele

«On teada, et ründaja on keskealine, tumeda peaga ja venekeelt kõnelev naine. Ta lähenes Rahumäe rongipeatuses naise poole, kes ootas oma 3-aastase lapsega rongi ning tõukas naise rongi perroonilt alla. Õnneks ei saabunud samal ajal peatusesse rongi,» nentis Põhja prefektuuri Lääne-Harju jaoskonna juhtivuurija Pille Vilu.

«Seni oleme tuvastanud, et ründaja liikus Balti jaama turu suunas, kuid tema isik on endiselt tuvastamata. Palume avalikkuse abi ja kui keegi tunneb fotodel oleva naise ära, siis sellest teavitada numbril: 612 5865 või pille.vilu@politsei.ee»

Pealtnägijad ei reageerinud

Kolmapäeval kirjutas naisterahvas ühismeedias, et oli Rahumäe rongipeatuses oma 3-aastase lapsega seisnud mõne minuti, kui nägi kaugelt tulemas ebaadekvaatsena tundunud naist.

«Antud naine astus meie ette ja rääkis meiega arusaamatult vene keeles. Vastasin viisakalt, et vabandust, ma tõesti ei saa aru. Ma jõudsin vist vaid selja korraks keerata, kui ta mu perroonilt alla lükkas,» kirjutas naine.

Naine lisas, et ehkki ta lükati rongirööbastele jõuga, jäi ta püsti. «Ta hakkas karjuma veel kõvemini ja vehkis mu 3-aastase lapse ees. Suutsin ennast upitada perrooni ääreni ja haarasin lapse sülle, et joosta vastasperroonile,» kirjutas naine, lisades, et ebaadekvaatsena tundunud naine tuli tema kannul ning lõi teda.