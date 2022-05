Erki Savisaar raiemahust: me ei saa riskida külmade tubade ja tööpuuduse kasvuga

«Seoses viimaste päevade kõrgendatud tähelepanuga rõhutan üle mõned olulisemad punktid, mis puudutavad otsust loobuda selleks aastaks plaanitud uuendusraiete pindala täiendavast vähendamisest,» kirjutas Savisaar.

Esimese punktina märkis ta, et sel aastal väheneb kavandatavate uuendusraiete kogupindala RMK hallatavates riigimetsades 390 ha ehk nelja protsendi võrra. «Küll aga otsustasin taastada RMK uuendusraiete mahud algselt plaanitud tasemele, st jääda uuendusraiete mahu vähendamises 4 protsendi juurde,» selgitas Savisaar.

«Mulle valmistab muret, et ka peaminister Kaja Kallas on kistud eksitava infoga artiklisse «Peaminister Kaja Kallas mõistis Savisaare raiesoolo hukka», kus ta samuti viitab raiemahtude suurendamisele. Raiemaht siiski väheneb, kuid seda algselt plaanitud tempos,» selgitas Savisaar.

Kuid mõistatuseks peab Savisaar aga seda, et milline uuendusraie pindala on koalitsioonileppega kooskõlas ja peaministrile vastuvõetav. «Kui täna ütles peaminister, et «Otsus suurendada RMK raiemahtusid ujub vastuvoolu ja ei sobi kuidagi suuremasse pilti» ning «Raiemahu tõstmise otsust, mis põhineb kaaspoliitikute jaoks mitteveenvatel argumentidel, rikub koalitsioonilepingut ja toob kaasa rahalise koormuse tulevikus seoses Eesti võimetusega täita EL-i ees võetud kliimakohustusi», siis möödunud aasta 14. detsembril pärast eelmise keskkonnaministri Tõnis Mölderi otsust raiemahtu ennaktempos vähendada ütles peaminister Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidule saadetud kirjas, et see sündis kiirustades ja puidusektorit kaasamata,» viitas keskkonnaminister Savisaar.

Pärast Venemaa agressiooni Ukraina vastu leidis ka peaministri erakonnakaaslane, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, et Venemaalt ja Valgevenest pärit saematerjalile tuleb leida asendus. «Ei kuulnud küll kordagi peaministri suust, et see ettepanek on vastuolus koalitsioonileppega,» toonitas Savisaar.

Olukord on tänaseks kannapöörde teinud

«Otsuse langetamisel sai arvesse võetud totaalselt muutunud nii julgeoleku- ja majandusolukorda kui ka metsade ökoloogilist olukorda. Energiajulgeolek ja töökohad peaksid olema meile praeguses kriiside kaskaadis üliolulised ja nende tagamiseks peame jälgima kodumaiste varude olemasolu,» loetles minister. Ta lisas, et soojusenergia tootjad ja puidutööstusettevõtted vaevlevad toormepuuduses. «Me ei saa riskida külmade tubade ja tööpuuduse kasvamisega. Muudatus ei korva Venemaalt ja Valgevenest tulnud puiduimpordi kogu puudujääki. Sektor peab otsima jätkuvalt alternatiivseid tarneallikaid ja kaugkütjad võtma suuna pikemaajaliste puidulepingute sõlmimiseks,» lausus Savisaar.

Millised ettevõtted need on, kes Savisaare teada toormepuuduses vaevlevad, minister jätkuvalt ei öelnud. Samuti ei selgitanud ta, kuidas jõuab riigimetsast rohkem raiutav puit Venemaal saematerjali kasutavate ettevõteteni, kui 85 protsenti riigimetsapuidust saavad fikshinnaga RMK kestvuslepingupartnerid ja ülejäänu müüakse avalikel oksjonitel turuhinnaga.

Lisaks leiab Savisaar, et eraldi tuleb käsitleda kuusikuid, mis kannatavad kuuse-kooreüraski rüüste all. «Kui varasem üraskirüüste maksimumaasta oli 2020, mil kahjustused tuvastati ca 3500 hektaril riigimetsa majandusmetsa kuusikutest, siis tänavu on kahjustatud puistute loendustega jõutud ligi 6000 hektarini,» märkis minister. «Üraskitõrjeks tuleb raiutavate kuusikute pindala tõsta, sest laanerähnist või feromoonpüünistest ei piisa,» lausus Savisaar.

Savisaare väide ei vasta aga tõele. 18. mail korraldatud kohalike kuuse-kooreüraski tõrje- ja kahjustuste ennetuse õppepäeval Otepää linnametsas Kullalaanes selgitas entomoloog Heino Õunap, et üraskitõrjes on oluline üraskite poolt värskelt asustatud puude märkamine ja püünispuude langetamine ning nende õigeaegne metsast väljavedu. Lageraie võimaldab kätte saada puidu, üraskeid see meetod ei vähenda.

Ürask hävitab 6000 hektarit metsa

«Tegeleme majandusmetsade kuusikute päästmisega enne, kui neid asustanud kuuse-kooreüraskid muudavad sealsete puude seisundi sedavõrd halvaks, et nende kasutamine on võimalik vaid kütteks,» selgitas Savisaar.

Ta täiendas, et keskendudes kahjustuskolletele, varutakse seal kasvava puitmaterjali hetkel, kui sellest saab veel pikaajalisi puittooteid valmistada. «Mida kiiremini saab üraskirüüste kontrolli alla, seda vähem hukkub seni kahjustamata kuusikuid,» rõhtuas Savisaar.

«Eelnevast tulenevalt suureneb 2022. aasta kuuse uuendusraiete maht 1300 ha võrra. Selle aasta kohta tehtud otsus vähendab edaspidi raiutavate kuusikute pindala,» toonitab Savisaar.

«Kui me sel aastal raiume kuusikuid 1300 hektari võrra rohkem, siis selle võrra väheneb küpsete metsade olem ja järgmiste aastate arvestuslangi arvutamise aluseks olev pindala on väiksem.»