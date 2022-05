«Kui see mootorrattur ei oleks karjunud ja ei oleks seda põhjustanud, oleks kõik olemata olnud,» väitis Tarraste kaks kuud pärast oma tapatööd sündmuskohal. Miski aga ei tõestanud, et Tarraste kuulidest hukkunud mootorrattur oleks teda ähvardanud. Kohapeal tehtud videod näitavad, et Tarraste andis ütlusi valikuliselt ning püüdis hiljem jutuga oma julma tegu pehmendada.