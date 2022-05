Võõrvõimu sümbolid Eestis kütavad kirgi

Tartu on jõudnud sammu võrra kaugemale. Seal on nii linnapea Urmas Klaas kui Tartu volikogu esimees Tõnis Lukas ühel meelel teatanud, et riik eesotsas kaitse- ja kultuuriministeeriumiga võiks Raadil asuva nõukogude sõjamonumendi ära viia ja hukkunud sõdurite säilmed ümber matta.