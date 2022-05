Tallinnas kerkib kemmerguid nagu seeni pärast vihma

Linnavalitsus lubab, et sel aastal on avalikus ruumis 107 avalikku tualetti. Abilinnapea Vladimir Sveti (Keskerakond) sõnul paigaldatakse linnaruumi järjest rohkem statsionaarseid kõigi mugavustega tualette ja püütakse järk-järgult vabaneda vanadest plastmasskappidest, mida on ebamugav kasutada, aga see-eest lihtne põlema panna või pikali lükata.