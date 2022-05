Vormsi rannik on masuuditükkidest puhas

«Kegendustunne on suur, sest kõige raskem osa koristustöödest on nüüd lõpuks selja taga,» ütles Vormsi vallavanem Maris Jõgeva.

«Edaspidi jätkub veel väikese mahus järelnoppimine, aga kõige suurem töö on nüüd tehtud. Nädalajagu tööd koos Vormsi elanike, Eestimaa Looduse Fondi, Noarootsi vabatahtlike ja nüüd ka Keskkonnaameti suure talguseltskonnaga on aidanud kriitilise reostuse saare rannalt ära koristada.»

«Kivide ja vetikate külge kleepunud masuudiklimpide korjamine on ikka üsna ebameeldiv töö, aga tunne on talgute järel pöördvõrdeliselt hea,» ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. «Ühtegi kütteõliga määrdunud lindu ega linnupoega me koristustööde käigus ei leidnud ja nüüd võivad päike ja soojad ilmad Vormsile tulla ilma, et peaksime lindude pärast südant valutama,» ütles Vakra.