REKORD ⟩ Jõgevamaa must-toonekurgedel sündis kuus poega

Enamasti on must-toonekure kurnas 3-5 muna, harva ka kuni kuus. Eestis on varasemalt vaid paaril korral leitud 6-munalisi pesasid ning seni suurim lennuvõimestunud pesakond oli teadaolevalt viie pojaga ligi 30 aastat tagasi.

Veidi enam kui kuuajalise haudumise järel koorusid esimesed kolm poega 22. mail, neljas 23. mail ja viies poeg 24. mail. Kuues poeg koorus 26. mail. Seega on pesamuna õdedest-vendadest neli päeva noorem, mistõttu ka teistest märgatavalt väiksem ja peab pingutama, et mitte teistele toidukonkurentsis alla jääda.

Must-toonekure vanalinnud toovad poegadele pessa kalu ja kahepaikseid, keda püüavad valdavalt väikestelt vooluveekogudelt. Looduslike vooluveekogude seisundi halvenemine ning ulatuslik kuivendus-süsteemide võrgustik ja selle pidev uuendamine on tinginud must-toonekure eluks vajalike saakobjektide arvukuse kiire languse. Kui juhtub veel olema ka põuane suvi, osutub poegade üleskasvatamine vanalindudele üle jõu käivaks. Mõningast leevendust ootame jõgedelt eemaldatud paisudest ja ehitatud kalateedest, aga kuivas kraavis ei saa ka need rändavad kalad elada.

Must-toonekurgede arvukus Eestis on viimastel kümnenditel drastiliselt vähenenud (keskmiselt 4% aastas). Praegu hinnatakse must-toonekure arvukuseks Eestis 50-70 paari, kuid neist pesitseb edukalt vaid kuni veerand. Seega on iga lendu läinud poeg kullahinnaga.

Urmas Sellis Kotkaklubist rääkis, et pisikestel must-toonekurgedel läheb praegu hästi ja ainus mure nii suure pesakonna puhul ongi, et kõigile jätkuks toitu. Kotkaklubi loodab, et Jõgevamaa must-toonekured Jan ja Jaanika saavad oma suure pesakonna toitmisega hakkama ning augustis näeme uue Eesti rekordi sündi, kui ühest pesast lennuvõimestuvad kõik kuus poega. Tõenäosus selleks on siiski väike - kui praegu saavad vanalinnud poegadele sobivaid väikeseid kalu ja konni madalatest ojadest, siis need kuivavad suveks sageli ära ning toitu hakkab nappima. Ehk vanalinnud peavad järjest kaugemal kalal käima ning pojad nõuavad järjest rohkem süüa.