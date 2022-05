GALERII ⟩ Tallinnas avati esimene legaalne grafitisein

«Heal tasemel töödega kaunistatud grafitiseinad on mujal maailmas väga laialt levinud kogemus - nüüd lõpuks on esimene taoline ka Tallinnas. Tänavakunst, kui ta on õiges kohas ning hästi tehtud, rikastab linnaruumi ning loodetavasti annab pilootprojekt meile põhjust ja võimalust avada taolisi seinu veelgi,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.