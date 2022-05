Kristiines on laupäeval Kevadlaat ja Veneetsia karneval

Laat algab kell 10 hommikul, Veneetsia karnevali algus on kell 13. Veneetsia karnevali traditsiooni on Kristiines juba üsna vana. «See toimub Löwenruh` pargi saarel. Mitu erinevat inimeste gruppi valmistavad ette kostüümid ja maskid, mida laval esitletakse. Seejärel žürii hindab neid ja toimub parimate tunnustamine. Karneval on toimunud üle kümne aasta. Viimased korrad jäid küll koroona tõttu ära, aga üldiselt on tegu üsna pika traditsiooniga,» rääkis Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe.