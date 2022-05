Vene riik õhutab värske raporti kohaselt Ukrainas genotsiidi

Raporti koostasid USA strateegia- ja poliitikainstituut New Lines ja Kanadas asuv Raoul Wallenbergi Inimõiguste Keskus. Ülevaate koostamisesse olid kaasatud ka mitmed rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste eksperdid.

«Vene vägede toime pandud julmustest võib järeldada, et sõjaga tahetakse hävitada Ukraina rahvas. Selle tõestuseks tsiviilisikute piinamine ja massiline hukkamine, süstemaatiline seksuaalvägivald ning rünnakud evakuatsiooniteedele ja humanitaarkoridoridele,» märgiti aruandes muu hulgas.

«Venemaa kõige kõrgemad võimuesindajad ja riiklik meedia on eitanud Ukraina riigi olemasolu ja väljendanud ebamäärast eesmärki puhastada Ukraina natsidest. Samuti kirjeldanud määratlemata osa elanikkonnast natsliku ja surmava ohuna,» lisati raportis.

Sellises kontekstis esitletakse ukrainlasi, kui legitiimset hävitamise sihtmärki.

Raporti kohaselt on Venemaa propaganda täis ukrainlasi halvustavalt kirjeldavaid termineid, mida võib pidada genotsiidi õhutamiseks. Selline keelekasutus hõlmab mu hulgas ukrainlasi alamateks või rüvetatud olenditeks liigitamist ja isegi kurjuse kehastuseks kutsumist.

«On palju tõendeid selle kohta, et Vene sõdurid on võtnud omaks riikliku propaganda ja kas väljendanud oma kavatsust toime panna genotsiidi või juba sooritanud mitmesuguseid julmusi ja metsikusi,» öeldakse raportis.

Ülevaate kohaselt on Vene sõdureid tsiviilelanikkonna vastu suunatud julmusi toime panema õhutanud ka sotsiaalmeedias ja sugulaste poolt. Näiteks pärast sotsiaalmeediakanalis Telegram ilmunud uudiseid Butša veresaunast kutsusid vähemalt pooled Vene kasutajatest Venemaa sõdureid üles olema ukrainlaste vastu veelgi vägivaldsemad.

Raportis kirjeldatakse Vene vägede poolt tsiviilisikute vastu toime pandud vägivalda kui ühtset ja kõikehõlmavat.

Venemaa poolt okupeeritud aladelt on leitud tsiviilisikute massihaudu ning uurimised on paljastanud korduvalt tegutsemisviisi, kus seotud kätega inimesi piinatakse ja seejärel maha lastakse. Raporti kohaselt selgub tsiviilisikute tapatalgute tegelik ulatus alles siis, kui uurijad sisenevad Venemaa poolt okupeeritud aladele.

«Kuigi näiteks Mariupol on Venemaa kontrolli all ja seal toimunud metsikusi ei saa praegu uurida, siis on satelliidipiltide analüüs paljastanud kalmistute ja ühishaudade kiire ja massilise laienemise piirkonnas alates märtsist,» öeldakse raportis.

Lisaks massilistele tapmistele on aruande kohaselt tõenditeks Venemaa püüdlustest hävitada Ukraina rahvas ka seksuaalvägivald ja vägistamine. Aruande kohaselt viitab nende ulatus süsteemsusele. Vene okupandid on vägistanud emasid ja lapsi koos. Vanemaid on vägistatud laste silme all ja vastupidi. Aruandes märgitakse, et seksuaalse vägivalla tegelik ulatus ei pruugi kunagi selguda, kuna ohvrid ei ole peaaegu kunagi nõus võimude või isegi oma lähedastega kogetust rääkima.

Raporti kohaselt paljastab Vene sõdurite tegevus «genotsiidimustri».