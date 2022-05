Zelenskõi kinnitusel taastatakse kõik Donbassi linnad

«Kui okupandid arvavad, et Lõman või Severodonetsk on nende omad, siis nad eksivad. Kogu Donbass saab taas Ukrainale. Sest need oleme meie, see on meie olemus. Isegi kui Venemaa toob kõikjale hävingut ja koletuid kannatusi, siis me taastame ikkagi iga linna. Ja meie Ukraina lippudele ei ole ega tule ka mingit reaalset alternatiivi,» toonitas riigipea.