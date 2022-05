EKRE volikogu esimehena jätkab Evelin Poolamets

Evelin Poolamets on Lääne-Virumaa turismiettevõtja ja Vinni vallavolikogu liige. Ta on abielus, peres kasvab kaks tütart.

«Kobarkriiside ajastul on esmatähtis tagada inimeste toimetulek. Alustama peaks just lastega peredest, et nad suudaksid oma arved maksta. Peaminister jätab pahatihti mulje, et ta tunneb Eesti olusid üksnes oma vanemate kaudu, keda ta tihedalt näitena kasutab,» ütles Poolamets.