KESKPÄEVATUND ⟩ Strandberg keskkonnaministrist: «Töövõtted on tal umbes samasugused nagu ta isalgi»

Priit Hõbemägi alustas arutelu öeldes, et tema meelest on arusaamatu, kuidas praegusel juhul on võimalik, et minister võtab lihtsalt kätte pliiatsi ja otsustab raiemahtu suurendada. Suurim probleem selle juures on fakt, et otsuse juures ei ole andmeid, analüüsi ega faktoloogilist tausta. Antud juhul on metsatööstuse lobitöö istunud keskkonnaministrile pähe ja nõudnud allkirja raiemahu suurendamiseks.



Ainar Ruussaar tõi välja asjaolu, et riigimetsa majandamise keskuse kesktvuslepingud on salajased. «Sellises riigis nagu Eesti kus ma tahaksin elada peaksid olema salajased ainult need lepingud mis kahjustavad riigi julgeolekut. Kõik teised lepingud peaksid olema kättesaadavad,» sõnas ta.



Hõbemägi tsiteeris Erki Savisaare poolt intervjuus antud vastuseid selle kohta, et raiemahu tõstmine on seotud kütteprobleemide ja sektori tööpuudusega. Samuti väitis Savisaar, et muudatus ei korva Venemaalt ja Valgevenest tulnud puiduimpodi kogu puudujääki. «Ei ole olemas kindlaid andmeid selle kohta, et puiduimport on siiani vähenenud vaid andmed näitavad, et puiduimport on pidevalt suurenenud,» vastas Hõbemägi ministrile.



«Kui RMK müüb 85 protsenti puidust kestvuslepinguga kindlatele partneritele ja ülejäänud oksjonitele, siis ta ei saa mitte kuidagi küttepuitu katlamajadele suunata. Samal põhjusel ei saa ta ka puitu suunata just nendele tööstustele, keda juulis rakenduv puidu impordikeeld puudutab. Kõik need argumendid mis on Savisaare pressiteates esitatud on ümberlükatavad või ei vasta tõele,» lisas ta.