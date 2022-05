Presidendi majandusnõunik: viimased valitsused on kulutanud nii palju, et eelarve on olnud pidevas defitsiidis

Vabariigi Presidendi majandusnõunik Kaspar Oja ütles ERR-ile antud intervjuus, et riigieelarves on aastate jooksul palju kampaania korras lisatud kulutusi, mis koormavad nüüd eelarvet. Viimased valitsused on tema sõnul kulutanud nii palju, et eelarve on olnud pidevas defitsiidis.