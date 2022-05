Soov aidata ema viis kasuliku leiutiseni

See on võimalik, aga mitte veel lähikuudel. Tuleb kannatada tuleva aasta alguseni.

Genfist pärit Marc Wagner, kes oli möödunud kümnendil oma sünnimaal hinnatumaid droonide arendajaid ja testijaid, oli sõitnud spetsiaalselt Tallinnast Tartusse, et katsetada, kuidas tema leiutis, iseliikuv käru, võõras linnas hakkama saab. Pealinnas on ta sellega läbinud juba 600 kilomeetrit. Teekond Tartu raudteejaamast kesklinna, sealhulgas mööda munakividega kaetud Vallikraavi tänavat, näitab, et tõrkeid ei esine. Ka kõnniteede servakividest, kui need pole kõrgemad kui seitse sentimeetrit, suudab neli kilo kaaluv Shop-E One’i nime kandev käru üles ja alla ronida.