Ukraina igakuine eelarvepuudujääk on sõja tõttu viis miljardit

«Erinevate ekspertide hinnangute kohaselt on tänaseks kadunud 30 kuni 50 protsenti majandusest. Samal ajal on järsult tõusnud kulutused sotsiaal- ja humanitaarvajadustele või kasvõi näiteks demineerimisele. Kõik need asjad moodustavad eelarvepuudujäägi viis miljardit USA dollarit kuus,» seletas Šmõhal.

Šmõhal möönis, et see on väga suur raha ja eelarvepuudujäägi lappimisel toetavad Ukrainat rahvusvahelised partnerid. Tugeva hoobi on muidugi saanud ka Ukraina põllumajandus. Muu hulgas on sõjategevuse tõttu hävinenud mitmed ettevõtted Donbassis.

«Loomulikult palume oma partneritel meid toetada. Teeme koostööd Rahvusvahelise Valuutafondi IMF), Maailmapangaga, Ühendriikidega ja Euroopa Liiduga. EL-iga. Ühendkuningriik toetab meid väga palju mitte ainult relvadega, vaid ka rahaga ja sanktsioonidega,» rõhutas peaminister.

Vene president Vladimir Putin ütles laupäeval Prantsusmaa ja Saksamaa juhtidele, et Moskva on «valmis» uurima viise Moskva kallaletungi tõttu Ukraina sadamatesse lõksu jäänud teravilja eksportimiseks.

«Venemaa on valmis aitama leida variante takistamatuks teravilja ekspordiks, sealhulgas Ukraina teravilja eksport Musta mere sadamaist,» ütles Putin Kremli teatel Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile ja Saksa kantslerile Olaf Scholzile.

«Pingeid maailma toiduturul aitab leevendada ka Vene väetiste ja põllumajandussaaduste pakkumise suurendamine, mis mõistagi nõuab asjaomaste sanktsioonide kõrvaldamist.»

Putin ütles reedel telefonikõnes Austria kantslerile Karl Nehammerile, et katsed süüdistada Venemaad raskuste eest vilja üleilmsel tarnimisel on alusetud ning süüdistas selle asemel hoopis lääneriikide sanktsioone, teatas Kreml.

«Vladimir Putin rõhutas, et katsed teha Venemaa vastutavaks maailma turge põllumajandustoodetega varustamises esile kerkinud raskuste eest on alusetud,» märkis Kreml, mille kohaselt on Venemaa esitanud üksikasjalikke selgitusi «antud probleemide tegelikest põhjustest».