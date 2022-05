OTSEPILT ⟩ Riigikogu arutab pingeid tekitanud peretoetuste seaduse eelnõu

Helir-Valdor Seeder rõhutas peretoetuste seaduse eelnõu puhul, et see on sihitud meede, mille eesmärk on lisaks majanduslikule abile soodustada ka sündimuse kasvu. «Selle kaudu mõjutab see kindlasti positiivselt sündimust. Selleks, et see oleks jätkuvalt proportsionaalne elatustaseme suurusega, siis seda indekseeritakse. Kui lasterikka peretoetust ei indekseerita, kui see on väiksem kui üks,» lausus Seeder. «Selle eelnõuga muudetakse süsteemi.»

«Täpsustuse huvides lisan, siis sõna täisealist mõistame kehtiva seaduse nimel ja siis selle muudatuse kindlasti ka teeme,» lausus Seeder, et see tuleb esimese ja teise lugemise vahele.

«Hetkel on keskmine laste seis peres 1,84. Aga et iive tõuseks, siis oleks keskmine arv olema üle 2,» ohkas Seeder. «Majanduslik ebakindlus suurendab ja on otsene seos Eesti sündiuvusega. Koos lapse sünniga halveneb pere toimetulek,» märkis Seeder. Ta sai pahaseks, et ümardatakse 240 miljonit eurot 300 miljonile.

Rahastamise puhul on küsitud, kas on õige aeg, kui sügisel arutatakse riigieelarve strateegiat. «No ei ole õige. Õigem on varem, seda parem. Kui me lükkame selle sügisesse, siis tuleb lükata ka seaduse rakendumine tulevikku. Juba ammu on vastuvõetud pensioni baasosa erakorraline tõus - sellele ei olnud ka katteallikat. Aga see oli igati vajalik ja riigikogu toetas seda,» lausus Seeder. «On ka kritiseeritud, et tuleb makse tõsta - üks allikas tõesti on maksutõus. Kuna ma esindan algatajaid, siis eks need küsimused tuleb selgeks rääkida,» lausus Seeder.

«Mina ei toeta Eestis maksutõusu,» rõhutas mitu korda Seeder. «Kui meil jätkub raha, siis meile peab olema prioriteediks pered ja laste tulevik. See on pikaajaline investeering. Mis puudutab meetmeid sündimuse suurendamiseks, kui me nii rasket valdkonda tahame mõjutada, siis see on pikaajaline protsess. Selleks on mõnel perioodil mõistlik kasutada laenuraha,» lausus Seeder.

Reformierakondlane Ülle Rajasalu meenutas Seederile, et kui tullakse eelnõudega välja, siis on alati märgitud katteallikas. Milliseid makse plaanite tõsta? «Ma kordan. Ei, katteallikat ei pea eelnõus märkima. Peab tooma mõju riigieelarvele. Ja mõju riigieelarvele on siin toodud,» vastas Seeder. Ta lisas, et ta ei ürita sündimust positiivselt mõjutada. «Aga ma olen nõus vanemahüvitisega. Uuringu tulemusel saab näha, et see on kasvanud. Võib arvata, et tegemist on arenguga, millega on vanemahüvitis hoogu andnud,» lausus Seeder.

Kas riik ei peaks vaatama vajaduspõhiselt, küsis Heidy Purga (RE). «Loomulikult. Aga selle ühe seadusega me ei lahenda kõiki eestimaa probleeme,» vastas Seeder. «ERinevate seadustega me neid menetleme ja peame tasakaalu silmas ka pidama. Nagu me näeme, et erinevad erakonnad tajuvad ühiskonna kitsaskohti erinevalt,» lausus Seeder. Ta lisas, et sellega ei lahendata huvihariduse küsimusi ega ka kõrghairudse rahastamist.

Enne peretoetuste seaduse eelnõu tuleb parlamendis teisele lugemisele valitsuse kahe usaldusküsimusega seotud eelnõu. Valitsus sidus enda usaldusega politsei- ja piirivalveameti laevade üleandmise eelnõu ning toodete ja teenuste ligipääsetavusega seotud seaduse eelnõu.

Riigikogu 54 liikme algatatud perehüvitiste seaduse eelnõu järgi tõuseb lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta 60 eurolt 100 eurole ehk võrdseks kolmanda ja iga järgneva lapse lapsetoetusega. Seadusemuudatuse eelnõu järgi on lapsetoetus edaspidi iga lapse eest võrdselt 100 eurot kuus.

Samuti näeb eelnõu ette 3–6-lapselise pere lasterikka pere toetuse tõusu 300 eurolt 700 eurole ning seitsme- ja enamalapselise pere lasterikka pere toetuse tõusu 400 eurolt 900 eurole kuus.