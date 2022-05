OTSEPILT ⟩ Riigikogu jätkab hoolimata Reformierakonna vastuseisust perehüvitiste seaduse eelnõu menetlusega

Reformierakonna ettepaneku poolt eelnõu tagasi lükata hääletas 32 ja vastu 56 riigikogu liiget.

Eelnõule saab teha muudatusettepanekuid kolmapäevani, 1. juunini kella kell 15ni.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder rõhutas peretoetuste seaduse eelnõu puhul, et see on sihitud meede, mille eesmärk on lisaks majanduslikule abile soodustada ka sündimuse kasvu. «Selle kaudu mõjutab see kindlasti positiivselt sündimust. Selleks, et see oleks jätkuvalt proportsionaalne elatustaseme suurusega, siis seda indekseeritakse. Kui lasterikka peretoetust ei indekseerita, kui see on väiksem kui üks,» lausus Seeder. «Selle eelnõuga muudetakse süsteemi.»

«Täpsustuse huvides lisan, siis sõna «täisealist» mõistame kehtiva seaduse nimel ja siis selle muudatuse kindlasti ka teeme,» lausus Seeder, et see tuleb esimese ja teise lugemise vahele.

Seeder ei toeta maksude tõstmist

«Hetkel on keskmine laste seis peres 1,84. Aga et iive tõuseks, siis peaks keskmine arv olema üle 2,» ohkas Seeder. «Majanduslik ebakindlus suurendab ja on otsene seos sündivusega. Koos lapse sünniga halveneb pere toimetulek,» märkis Seeder. Ta sai pahaseks, et toetuse mahtu ümardatakse 240 miljonit eurot 300 miljonile.

Rahastamise puhul on küsitud, kas on õige aeg, kui sügisel arutatakse riigieelarve strateegiat. «No ei ole õige. Õigem on varem, seda parem. Kui me lükkame selle sügisesse, siis tuleb lükata ka seaduse rakendumine tulevikku. Juba ammu on vastu võetud pensioni baasosa erakorraline tõus – ka sellele ei olnud katteallikat. Aga see oli igati vajalik ja riigikogu toetas seda,» lausus Seeder. «On ka kritiseeritud, et tuleb makse tõsta – üks allikas tõesti on maksutõus. Kuna ma esindan algatajaid, siis eks need küsimused tuleb selgeks rääkida,» lausus Seeder.

«Mina ei toeta Eestis maksutõusu,» rõhutas Seeder mitmendat korda. «Kui meil jätkub raha, siis meile peavad olema prioriteediks pered ja laste tulevik. See on pikaajaline investeering. Mis puudutab meetmeid sündimuse suurendamiseks – kui me nii rasket valdkonda tahame mõjutada –, siis see on pikaajaline protsess. Selleks on mõnel perioodil mõistlik kasutada laenuraha,» lausus Seeder.

Reformierakondlane Ülle Rajasalu meenutas Seederile, et kui tullakse eelnõuga välja, siis on alati öeldud ka selle katteallikas. Milliseid makse plaanite tõsta? «Ma kordan. Ei, katteallikat ei pea eelnõus märkima. Peab tooma mõju riigieelarvele. Ja mõju riigieelarvele on siin toodud,» vastas Seeder. Ta lisas, et ei ürita sündimust positiivselt mõjutada. «Aga ma olen nõus vanemahüvitisega. Uuringu tulemusel saab näha, et see on kasvanud. Võib arvata, et tegemist on arenguga, millele on vanemahüvitis hoogu andnud,» lausus Seeder.