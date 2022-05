OTSEPILT ⟩ Valitsus veel püsib: esimene usaldushääletus läks edukalt

Helir-Valdor Seeder. Foto: Madis Veltman

«Mina ei toeta Eestis maksutõusu,» rõhutas Seeder mitmendat korda. «Kui meil jätkub raha, siis meile peavad olema prioriteediks pered ja laste tulevik. See on pikaajaline investeering. Mis puudutab meetmeid sündimuse suurendamiseks – kui me nii rasket valdkonda tahame mõjutada –, siis see on pikaajaline protsess. Selleks on mõnel perioodil mõistlik kasutada laenuraha,» lausus Seeder.

Reformierakondlane Ülle Rajasalu meenutas Seederile, et kui tullakse eelnõuga välja, siis on alati öeldud ka selle katteallikas. Milliseid makse plaanite tõsta? «Ma kordan. Ei, katteallikat ei pea eelnõus märkima. Peab tooma mõju riigieelarvele. Ja mõju riigieelarvele on siin toodud,» vastas Seeder. Ta lisas, et ei ürita sündimust positiivselt mõjutada. «Aga ma olen nõus vanemahüvitisega. Uuringu tulemusel saab näha, et see on kasvanud. Võib arvata, et tegemist on arenguga, millele on vanemahüvitis hoogu andnud,» lausus Seeder.

Kas riik ei peaks vaatama vajaduspõhiselt, küsis Heidy Purga (RE). «Loomulikult. Aga selle ühe seadusega me ei lahenda kõiki Eestimaa probleeme,» vastas Seeder. «Erinevate seadustega me neid menetleme ja peame ka tasakaalu silmas pidama. Nagu me näeme, tajuvad erinevad erakonnad ühiskonna kitsaskohti erinevalt,» lausus Seeder. Ta lisas, et sellega ei lahendata huvihariduse küsimusi ega ka kõrghariduse rahastamist.

Timo Suslov (RE) ei mõistnud, miks ei ole Isamaa, SDE, EKRE ja Keskerakond arutanud rahvastikuteadlaste arvamusi. «See on rahvastikuteadlaste ettepanek. Oleme arutanud omavahel ja lähtunud nende tähelepanekutest,» kinnitas talle Seeder.

Seeder ärritus Ligi peale: «Kodanik on tulu, mitte kulu!»

Reformierakondlane Annely Akkermann lausus Seederile, et kui kõik kokku maksab 240 miljonit eurot aastas, siis kas koer ei ole maetud kuhugi mujale ning peaks looma lastevanematele paremaid teenuseid, näiteks lasteaiakohti.

«Ei arva,» vastas Seeder. «See on kogu eelnõu maksumus. See on jällegi tasakaaluküsimus, et kui suur osakaal peab olema tasuta teenustel, toetustel ja kui suur peab olema maksukoormus,» märkis ta ja lisas, et see on hüvitise eelnõu, millega antakse kindlustunne peredele. Tema sõnul on just selle eelnõu raha hästi sihilik.

Jürgen Ligi (RE) leidis, et praegune väljavaade on väga mage. «Ma sain vastuse kätte, et naistele loob kindlustunde sünnitamisel lisa 40 eurot, mitte aga tasuta haridus. Aga selgitage konstruktsiooni, et kui üks kulu on tehtud, siis saab nende arvelt veel kulutusi teha,» oli Ligi segaduses.