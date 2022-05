AJAJOON ⟩ Liina Kersna: tagantjärele näen, kui suur oli surve saata koolid pikaks ajaks distantsõppele

«Täna saame öelda, et tänu kiirtestimisele saime viiruse leviku pärast koolivaheaega kontrolli alla ja nakatumisnäitajad langesid üle Eesti,» kirjutas Kersna. Ta lisas, et ministeerium suutis koole hoida maksimaalselt kontaktõppel ka äärmiselt kõrgete nakatumisnäitajate juures.

«Ka distantsõppel on oma hind, mis on oluliselt kõrgem kiirkorras hangitud testide hinnast – see on meie laste ja noorte vaimse tervise ja tuleviku hind. Vaja oli valida ja otsustada,» tõdes ta.