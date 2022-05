Ministeeriumid tahavad ehitada julgeolekurajatisi kiirmenetlusega

Lihtsustatud menetluse võimaldamiseks on vajalikud muudatused ehitusseadustikus, looduskaitseseaduses, planeerimisseaduses ja veeseaduses, selgub riigikogule saadetud ettepanekust.

Tavapäraselt alustatakse ehitise kavandamist ruumilisest planeerimisest ehk sobiva asukoha valikust, mille käigus kaasatakse avalikkus, avatakse arutelud ehitise paiknemise ja selle mõjude osas ning järgitakse planeerimisprotsessis teavitamise, huvide tasakaalustamise ja lõimimise ning teabe piisavuse põhimõtteid, selgitas kaitseministeerium.

Samas leidub ehitisi, mille asukoht on selle olemust arvestades kindlaks määratud ehk mille puhul alternatiivid puuduvad ning mille rajamine on riigi julgeoleku tagamiseks või hädaolukorra ennetavaks lahendamiseks ajakriitilise iseloomuga. Sellistel väga erandlikel juhtudel võib ministeeriumi hinnangul olla põhjendatud ainult riigi julgeoleku tagamiseks või hädaolukorra ennetavaks lahendamiseks vajalike ehitiste rajamine lihtsustatud menetluses, sest ehitamisega viivitamisel ja ehitise puudumisel võib pädeva riigiasutuse hinnangul aset leida sündmus, mille tulemusel on mõjutatud terve riigi julgeolek.

Näiteks juhul kui elektritootmisettevõtte riskianalüüs toob välja, et ilma täiendava ehitiseta võib elektritootmine katkeda, mis toob kaasa olukorra, kus suur osa Eesti territooriumist jääb erakorraliselt teadmata ajaks elektrita.

Taolise ehitise ehitamine on ettepaneku järgi vältimatult vajalik siis, kui ohu realiseerumise tõenäosus on suur, ohu realiseerumisel on kahju üleriigiline ja ei ole võimalust muul moel sellise ohu realiseerumisel kahju vältida. Ettepanekus käsitletakse sellist ehitist kui ehitist, mille ainus eesmärk on riigi julgeoleku tagamine või hädaolukorra lahendamine, sealhulgas olukorra tekkimise ennetamiseks vajalikud sammud. Seega teisi laiemaid eesmärke, näiteks olemasoleva ehitise laiendamine ärilisel eesmärgil, ehitisel olla ei saa.

Otsuse, et ehitis on vajalik ainult riigi julgeoleku tagamiseks või hädaolukorra lahendamiseks teeks igakordselt valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul.

Esitatud muudatuste raames avaneb valitsusel võimalus võtta vastu otsus, et julgeolekuks tarviliku ehitise osas ei rakendata ei planeerimise ega ka keskkonnamõju strateegilise hindamise protsesse. Lisaks avaneb valitsusel muudatuste ja kehtiva õiguse raames võimalus võtta vastu otsus, et ehitise osas ei viida läbi ka keskkonnamõju hindamise protsessi, mis on keskkonnamõju strateegilisest hindamisest kitsam protsess.

Küll aga ei saa tegevuslubade tasandil kavandatavaid muudatusi rakendada, kui oluline ebasoodne mõju Natura 2000 võrgustikuala kaitse-eesmärgile ei ole välistatud.