Väljaandele Stolitsa antud pikas usutluses rõhutas Garanža, et direktori kohusetäitja ametist loobumine on tema enda otsus. «Tähtis ei ole see, kuidas sa alustasid, vaid tähtis on minna hetkel, kui sa oled saavutanud positiivseid tulemusi. Ja minna ise,» lausus ta.

Ta tunnistas, et teda on peetud umbkeelseks koolijuhiks, sest ta ei ole suutnud ära teha C1-taseme eesti keele eksamit. «Eksamite tegemine oli minu jaoks väga raske ja valulik,» tõdes Garanža. Ta ei arva, et oleks mingi kohalik staar, kummatigi on tema sõnul aga väga ebameeldiv, kui lähed eksamile ja sulle vaadatakse otsa nagu mingile imeasjale – näe, jälle see direktor tuli eksamile.