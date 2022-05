Kristina Kallas parlamendile: saatke end laiali, te pole enam töövõimelised

«Riigikogu demonstreeris täna, et ei olda enam kollektiivselt võimelised rahvast esindama ja riigi juhtimises sihte seadma. Mängitakse rahva rahaga oma parteiliste huvide mängu,» märkis Eesti 200 juht.

«See mäng on seda küünilisem, et selle ette on rakendatud laste teema. Kas tõesti on parlamendis veel keegi poliitik, kes arvab, et küsimus on selles, kas ja kui palju peaksid tõusma lastetoetused?» küsis Kallas, lisades: «Alles kuus kuud tagasi pandi ju kokku selle aasta eelarve. Kuidas siis nüüd lapsed meelde tulid?»

Kallase hinnangul on riigikogu jätnud ühiskonna olulised murekohad, nagu hinnatõus, julgeolekukriis või hariduse ja tervishoiusüsteemi rahastamine, selgelt tagaplaanile. «Ja see Riigikogu peaks olema suuteline kokku panema Eesti järgmise aasta riigieelarve?? Meid kõiki hakatakse valimiste eel sügisel võidu pilduma rahapakkidega, täna tehti algust. Me kõik kollektiivselt selle tulemusel aga pikas plaanis vaesume, samal ajal kui poliitikud püüavad meid veenda selles, kuidas nad meie eest võitlevad,» kommenteeris ta.

Poliitiku sõnul tegelevad kõik parlamendis esindatud erakonnad obstruktsiooniga. «Sest ka see lastetoetuste eelnõu on ju obstruktsioon, see on valitsuse töö torpedeerimine, töö halvamine,» märkis ta, lisades, et õigem oleks parlamendil end laiali saata ning korraldada tuleks erakorralised valimised.