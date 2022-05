Pirital algab rannahooaeg

Kolmapäeval alustab tööd G4Si rannavalve ja avatakse ka invarand. «Rand ja rannamets on koristatud, paigaldatud on istepingid, prügikastid ja laste mänguatraktsioonid. Piritat tutvustava kujundusega riietuskabiinid on liivaalale veetud. Kogu ranna ulatuses on liiv kaks korda läbi sõelutud ja adru koristatud,» lausus Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.