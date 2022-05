Politsei otsib Raplamaa kodust lahkunud 15-aastast neidu

Kristiina on julge suhtleja. Ta on umbes 165 sentimeetrit pikk, saleda kehaehituse ning õlgadeni juustega, mis on kahes erinevas toonis – pooled juuksed on lillad ning pooled tumedat värvi. Kristiinal on nina- ja huuleneedid ning ta kannab tumedat meiki. Kodust lahkudes oli tal seljas musta värvi jope ja musta värvi seelik, jalas musta värvi sukkpüksid, millel silmad jooksevad ning musta värvi jalanõud. Lahkudes oli tal kaasas musta värvi seljakott, peas kandis neiu roosade kõrvadega peavõru.