Kolmapäeval algavad tööd segavad liiklust Harju-, Tartu- ja Võrumaal

Harjumaal Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee 22-26 kilomeetritel Türisalu ja Keila-Joa vahelisel lõigul alustatakse asfaltkatte kuumtaastamisega. Töid tehakse tipptunni välistel aegadel piirates kiirust ja kasutades liiklusreguleerijaid. Tööde planeeritav lõpp on 15. juunil.

Tartumaal Rõngu–Otepää–Kanepi maanteel Paluperes suletakse kell 19 liiklusele raudteeülesõit. Jalakäijatele ja operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Autojuhtidele on ümbersõit korraldatud Rõngu ja Puka kaudu. Tööde planeeritav lõppaeg on neljapäeva hommikul kell 8.