Reformierakonna toetus läheneb 35 protsendile

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,7 protsenti , Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 19,4 protsenti ja Keskerakonda 16,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimaste tulemuste põhjal on Reformierakonna toetus liikunud jätkuvalt tõusvas trendis ning alates veebruari algusest on peaministripartei toetus kasvanud 13,4 protsendipunkti võrra. Teisel kohal olev EKRE on viimastel nädalatel toetust kaotanud ning esimest korda veidi enam kui aasta jooksul jääb rahvuskonservatiivide toetus allapoole 20 protsendi piiri. Keskerakonna toetus on alates märtsi algusest kõikunud 16-18 protsendi vahel ning praegu selge trend puudub.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,9 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,2 protsendiga ning Isamaa 6,4 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 51 ja opositsioonierakondi 33 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder märkis, et kui Kaja Kallase valitsus eelmise aasta jaanuaris ametisse astus, kerkis Reformierakonna toetus kiiresti korraks 35,5 protsendile. Pärast seda leidis aset pikk langus kuni Ukraina sõja alguseni välja.

«Toonane tõus toimus samuti paralleelselt Eesti 200 toetuse langusega ning võib eeldada, et ka siis liikusid paljud Eesti 200 toetajad Reformi selja taha. Ka viimastel kuudel oleme näinud seda, kuidas Reformierakonna toetus on kasvanud ja Eesti 200 toetus on kahanenud,» rääkis Mölder.

Praeguseks on Reform jõudnud oma toetuses praktiliselt samale tasemele, kus nad olid 2021. aasta märtsi alguses ning praegu veel see kasvutrend püsib. «Samas on Eesti 200 toetuse langus pidurdunud ning nende reiting on viimased paar nädalat püsinud stabiilsena. Seega on viimastel nädalatel Reformierakond ilmselt ammendanud selle toetuslisa, mille nad Eesti 200-lt võiksid ära võtta ning mõnevõrra on toetust juurde saadud ehk ajutiste eelistuseta valijate ridadest,» ütles Mölder.