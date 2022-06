Priit Sibul: tegemist on pretsedenditu olukorraga

«Tegemist on pretsedenditu olukorraga. Eesti on parlamentaarne riik. Nüüd on tekkinud aga olukord, kus peaministrierakonnale ei meeldi riigikogu enamuse algatus ning seetõttu plaanitakse täielikult halvata parlamendi töö. Sisuliselt soovitakse kehtestada vaikiv ajastu,» rääkis Priit Sibul, kelle sõnul tuleb kindlasti leida lahendus, kuidas riigikogu töövõime tagada ja perehüvitiste seadus vastu võtta.