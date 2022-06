Ratas: meie pole peretoetuse eelnõud koalitsiooni lõppemisega sidunud

«Obstruktsiooni võivad kõik riigikogu erakonnad teha. Kui tahetakse teha (Reformierakond - toim.), siis antud juhul on võimalik see, et riigikogu teeb täiendavaid istungeid ja hakkab kümneminutiliste vahedega neid läbi hääletama,» rääkis Jüri Ratas.

Kas see tähendab siis valitsuse lõppu? «Ma arvan, et see ei ole enam väga mõistlik poliitiline olukord tõesti. Rääkida siin koalitsioonist-opositsioonist, siis sellisel juhul on see väga keeruline, kui mitte võimatu,» vastas Ratas. Ta lisas, et Keskerakonna palve on endiselt jõus, et see oleks viie erakonna soov. «Ma täpset põhjust ei tea, miks Sotsiaaldemokraatlik Erakond peaks tagasi võtma oma hääli. Peretoetuse eelnõu ei peaks olema ühegi erakonna sildiga eelnõu,» rääkis Ratas.

Küsimusele, kus tuleb peretoetuse eelnõule kulude kate, vastas Ratas, et see tuleb riigieelarvest. «Riigieelarve pannakse paika septembris, kui on teada juba ka majandusprognoos. See on piisav aeg: riigikogu on seaduse vastu võtnud ja valitsus peab riigieelarve strateegias sellega arvestama,» selgitas Keskerakonna esimees.

«Me oleme ka öelnud, et me ei soovi seda siduda valitsuse kukkumisega. Kui me seda soovinuks, siis me oleksime seda juba öelnud,» rõhutas Ratas. Ta täiendas, et täna on öelnud vaid Reformierakond, et kui peretoetuse eelnõu läheb läbi, siis on valitsus läbi.

Ratas lisas, et poliitika koalitsioonis on alati keeruline. «Nii see on, et koalitsioonis on olnud suur tava, et seda juhib peaministrierakond. Nii see peabki olema,» lausus Ratas. Ta lisas, et sel esmaspäeval toimus kaks seaduseelnõu vastuvõtmist, mis olid seotud valitsuse usalduse küsimusega. «Sel esmaspäeval Keskerakond toetas ja usaldas Reformierakonda. See näitab, et me ei ole peretoetuse eelnõud sidunud koalitsiooni lõppemisega,» rääkis Ratas.

Ta rääkis veel, et täna suudab valitsus olulisi otsuseid teha. «Aga päris nii, kui partner nädalas korra toob paralleeli, et teine partner on nagu Venemaa või käitub nagu Venemaa... Need ei ole väga mõistlikud lähenemised ja nii koalitsioon kaua ei kesta,» lisas Ratas.

Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil: siin tulevad paralleelid, mida lääs saaks teha, et deeskaleerida?

Kas Reformierakond oleks ise valmis mingiteks kompromissideks, võib-olla tegema muudatusettepanekuid ja seda eelnõu kuidagi timmima?

«Jah, see on … Natuke mul tuleb millegipärast üks teine protsess siin meelde, siin tulevad paralleelid. No mida Lääs saaks teha, et deeskaleerida?» vastas peaminister Kaja Kallas. «Vaadake, meie ei ole seda olukorda tekitanud. Ja seetõttu ei saa meie ka deeskaleerida. Deeskaleerida saab ikkagi see pool, kes on selle olukorra tekitanud ja eskaleerinud sinna, kus see praegu on. Nii see täpselt ongi,» lausus Kallas.

Selle peale vastas tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) nii: «Ma nüüd muidugi peretoetuste tõstmist kuidagimoodi Venemaa sõjaga Ukrainas küll ei võrdleks. Siin oli see deeskaleerimise mõte…»

Kaja Kallas selgitas, et ta võrdles Keskerakonna käitumist. «Vaat, seda ka ei võrdleks. Kuidas saab sihukest asja võrrelda üldse? Need nagu öö ja päev. Ühel juhul me räägime inimeste tapmisest, teisel juhul me räägime peretoetuste tõstmisest, laste toetamisest,» vastas Kiik Kallasele.