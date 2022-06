FOTOD ⟩ Tähelepanu, valmis olla, läks: Kadriorus toimub heategevuslik Pardiralli

«Viimased kuud on toonud tohutu murekoorma ja teadmatuse tuleviku eest miljonitele inimestele. Samamoodi tunnevad suurt hirmu homse ees emad-isad, kelle laps on saanud kohutava diagnoosi - lapseea kasvaja. Võitlusse lootuse ja tervenemise eest on haaratud terve pere,» ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semm.