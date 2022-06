Miks Keskerakond oli alushariduse eelnõu vastu? Karilaid: teeme parema eelnõu

Valitsuse algatatud alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE) esimesel lugemisel tagasi lükkamiseks tegi ettepaneku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 34 saadikut. Sellega langes eelnõu menetlusest välja.

Postimehele teadaolevalt olid Keskerakonna ministrid valitsuse kabinetis kuulnud, et sellise eelnõuga tuleb haridusminister välja ning isegi hääletanud selle poolt. Miks siis küll selline suund? Nimelt 34 saadiku seas oli 23 Keskerakonna saadikut.

Eelnõu nägi ette, et lasteaia õppekeel alates kolmeaastastest lastest oleks üldjuhul eesti keel ja aastaks 2027 peaks igas rühmas olema täiskohaga tööl vähemalt üks eesti keelt valdav õpetaja. Lasteaiapidaja otsusel võinuks rühmas lisaks eesti keelele kasutada ka teist õppekeelt või teisi õppekeeli, kuid eestikeelne õpe pidanuks olema tagatud vähemalt pooles ulatuses. Eelnõu kohaselt oleks määratud ka nõuded lasteaia abiõpetajale, kellel oleks eelnõu järgi pidanud olema keskharidus ja kutseseaduse alusel antud lapsehoidja kutse või keskharidus ja pedagoogilised kompetentsid. Veel sooviti eelnõuga anda suurem roll lasteaia hoolekogule.

Jutud räägivad, et Keskerakond ei olnud selle poolt, et selline nõue - aastaks 2027 peaks igas rühmas olema täiskohaga tööl vähemalt üks eesti keelt valdav õpetaja. Veel ka selle vastu, et oleks kohustuslik, et eesti keel oleks lasteaedes tagatud vähemalt pooles ulatuses.

Näiteks Sillamäel ei ole eesti keelega kõik korras. Kahe venekeelse põhikooli lõpetajatest vaid veidi alla 30 protsenti teeb ära B1 taseme eksami. Sillamäe koolide ja lasteaedade õpetajatest veidi vähem kui pooled räägivad eesti keelt nõutud tasemel.

Mart Võrklaev: Keskerakond umbusaldas oma ministreid

Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev Foto: Tairo Lutter

Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev rääkis Postimehele, et see hääletus näitas väga täpselt seda, et ei Keskerakond ega EKRE soovi eestikeelset alusharidust Eestis alates 2027. aastast. «Ka meile jääb arusaamatuks, et kuidas on võimalik täna öelda, et me ei peaks minema üle eestikeelsele haridusele ja alustama seda lasteaiast,» lausus Võrklaev.

Aga Keskerakond on seda väitnud aastate jooksul, et tuleks just lasteaedadest alustada - miks nüüd teisiti? «See näitab seda, et osade poliitikute pool on see hea küll, et mitte ärritada eesti valijaid. Aga täna oli tõehetk ja värvid ei valeta. Kui meil on üks väga põhimõtteline otsus - kas minna või mitte minna üle eestikeelsele haridusele lasteaias, - ja sellele vajutatakse tagasilükkamise poolt ning seda Keskerakonna ja EKRE poolt, siis seda siiralt ei taheta,» rõhutas Võrklaev.

Ta lisas, et see näitas väga selgelt, et eestikeelset haridust ei soovita ning märkimisväärne on ka see, et see on valitsuse eelnõu. «Keskerakond umbusaldas oma ministreid,» lisas Võrklaev. «See on ka oma valitsuse liikmete vastu, mitte ainult Reformierakonna vastu,» lausus Võrklaev.

Jaanus Karilaid: eelnõu oli puudulik

Jaanus Karilaid. Foto: Remo Tõnismäe