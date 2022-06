ANALÜÜS ⟩ Valitsuskriis: Reformierakond tõmbas pidurit, Keskerakond otsib vastukäike

See on ka Reformierakonna eesmärk. Üks peaministri Kaja Kallase (RE) nõunikest ütleb otse, et muudatusettepanekute näol on tegemist poliittehnoloogilise käiguga. «Nõme küll, aga meil on vaja tõmmata pidurit. Tekitada hingamise ja järelemõtlemise ruumi.» See on taktikaline risk, sest valijatele üldiselt riigikogu obstruktsioon ei meeldi, aga Reformierakonna toetus on suur ja otsustati riskida.