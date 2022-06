EKREIKE liidrid ühistest läbirääkimistest: «See on vale!»

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Kuku raadiole kolmapäeva hommikul, et kuigi Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon on matemaatiliselt võimalik, siis praegu neid läbirääkimisi ei peeta. «Meie praegune suund on 9. juuni, kui on peretoetuse eelnõu kolmas lugemine,» toonitas Ratas. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder oli Ratasest jõulisem: «Ma pean kordama lõputult, et ei ole mingisuguseid läbirääkimisi EKRE, Keskerakonna ja Isamaa vahel. Ei ole ka olnud!»

«See on lihtsalt vale, see on lihtsalt suur vale, mida sotsiaaldemokraadid rakendavad. Aga kuidagi on vaja väga jõuliselt anda signaali oma valijatele - ei ole tähtis, kas see on vale või mitte,» rõhutas Seeder. Ta lisas, et sotside valijad ei taha näha EKREt võimul. «Sellega nüüd hirmutatakse, hoolimata, et see on vale ja see ei vasta absoluutselt tõele,» lausus Seeder.