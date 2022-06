Sotsiaalkindlustusamet avab täna Jõhvis infopunkti sõjapõgenikele

Narva piiripunktis pakub jätkuvalt sõjapõgenikele abi kontaktisik, kes aitab abivajajaid ka Jõhvi jõudmisel, kus neid on võimalik aidata info, vältimatu sotsiaalabi ning vajadusel ka lühiajalise majutusega.

«Infopunkti avamisega Jõhvis soovime pakkuda Eestisse saabunud sõjapõgenikele tõhusamat abi ja tuge ning vähendada sõjapõgenike vajadust jääda Narva. Kuna mõnevõrra on suurenenud ränne just ida poolt, siis on infopunkti võimaluste laiendamine Jõhvis oluline samm, millega aidata sõja jalust Eestisse jõudnud Ukraina inimesi ja samal ajal leevendada ka rändesurvet Narvale,» ütles sotsiaalkindlustusameti kriisijuht Kert Valdaru.