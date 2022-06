Kallas: Keskerakond peaks ausalt tunnistama soovi minna opositsiooni

«Mina hindan küll, et nad (Keskerakond - toim.) väga tahavad minna opositsiooni. Paraku nii on. Aga aus oleks võtta see julgus kokku ja öelda, et nüüd on nii,» märkis Kallas.

Kallase sõnul on tal juba pikka aega tunne, et Reformierakond on valitsuses üksinda.

«Ma pean ütlema, Kaja, et sa ei ole üksinda. Me teeme pidevalt koostööd,» torkas keskerakondlasest riigihalduse minister Jaak Aab seepeale. Tema sõnul pole Eestile praeguses julgeolekukriisis sellist valitsuskriisi tarvis.

«Loomulikult, me kõik tahame rohkem inimesi toetada. Aga meil on piirid ees. Headel aegadel kulutati raha ära ja ei saa praegu üle võimete elada. Kui on läbirääkimised, siis see on kompromiss ning valus mõlemale poolele. Ja oleme nüüd kokku leppinud, et me kaitseme seda, aga Keskerakond tuleb välja ja ütleb, et see ei lähe üldse. See on skisofreeniline olukord,» jätkas peaminister Kallas.

Aab tõdes, et praeguseks on jõutud punkti, kust on raske välja tulla. «Mõlemad peavad tahtma, siis on võimalik. Delegatsioon jätkab seni tööd ja saame selles suhtes küll valitsuse laua taga päris hästi hakkama,» leidis Aab.

ERRile antud intervjuus ütles Kallas: «Me arutame ju kõike. Meil on valitsuses neli ministrit, kes kaotavad töö, sest neil pole riigikogu mandaati,» rääkis Kallas. Neli Keskerakonna ministrit, keda Kallas silmas peab, on Tanel Kiik, Eva-Maria Liimets, Kristian Jaani ja Tiit Terik.