Alar Karis: Eesti vajab võimalikult kiiresti otsustusvõimelist võimuliitu

«Delfi meenutas minu 24. veebruari kõnes öeldut, et «poliitiku põhikapital peaks olema tema usaldusväärsus, tõsiseltvõetavus, asjatundlikkus» ja küsis, kuidas selle lause kontekstis valitsus ja riigikogu praegu hakkama saavad. Vastuse andis 1. juuni õhtu riigikogus, kui üks koalitsioonierakond hääletas koos opositsiooniparteiga maha valitsuse heakskiidu saanud alushariduse seaduseelnõu,» rõhutas president Alar Karis.

« Loodan, et parlamendierakonnad jõuavad läbi omavaheliste konsultatsioonide tulemuseni, mis toob Eestile tagasi koalitsiooni ja valitsuse, kes suudavad riigijuhtimise tööd täie vastutustundega vedada. »

Eesti asub koos NATO ja Euroopa Liidu liitlastega viimaste aastakümnete teravaimas julgeolekukriisis, kuhu viis meid Venemaa agressioon Ukraina vastu. «Siia kõrvale tuleb panna meie energiajulgeolek, mille lahendamisest on veel vara rääkida,» lisas Karis.

Tõenäoliselt näeme kolme-nelja kuu pärast sotsiaalmajanduslike probleemide teravnemist, kus elektri-, toasooja- ja gaasiarved panevad paljud inimesed taas keerulisse seisu ning tõstatavad küsimuse nende igapäevasest hakkamasaamisest. «On selge, et tuleb ka otsustada, kust leida kate suurenevatele eelarvekuludele,» rõhutas Karis.

Parlamendierakondade juhid on öelnud presidendile, et kõik nad mõistvad valitsuskriisi sügavust ja on asunud lahenduste otsimisele.