ANALÜÜS ⟩ Keskerakond tulistas endale jalga ja andis Reformierakonnale võimaluse

Keskerakonna poolt oli tegu taktikalise veaga, mis andis Reformierakonnale võimaluse käiku vahetada. «Mängisid meile palli jala peale,» kasutab üks Reformierakonna nõunik jalgpallimängu kujundit. Võimalik, et Keskerakond pani lihtsalt emotsiooni pealt. Reformierakond läks lastetoetuse eelnõu juures välja obstruktsioonile. Keskerakond tahtis neid kohe mingi vastukäiguga karistada – valiti alushariduse eelnõu –, aga tulistati endale hoopis jalga. Tegelikult oleks võinud keskfraktsiooni juht Jaanus Karilaid lihtsalt maha istuda, võtta ühe kohvi, lasta mõtetel settida ja alles siis otsustada, mis on sellise käigu plussid ning miinused.

Nüüd aga juhtus kõigepealt see, et Reformierakond sai muuta teemat lastetoetustelt eestikeelsele haridusele. Seda on Reformierakonnal kommunikatiivselt kindlasti mugavam käsitleda kui lastetoetuste tõusu pidurdamist. Teiseks, kuna alushariduse eelnõu väljahääletamine toimus Keskerakonna ja EKRE koostöös, siis saab need kaks erakonda imagoloogiliselt taas kord ühte punti siduda. Seegi sobib Reformierakonnale väga hästi. Kolmandaks lubab see uuesti meelde tuletada Keskerakonna venemeelsust, lisada vürtsiks ka viiteid Kremlile ja Putinile.