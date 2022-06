Eesti 200 kogub allkirju erakorraliste valimiste esilekutsumiseks

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on Eesti poliitiline süsteem kinni jooksnud ning töövõimetuks on muutunud nii parlament kui ka valitsus. «Tegu on Eesti demokraatia kriisiga, mille tulemusena on Eesti riik muutunud juhitamatuks. See kõik toimub ajal, mil meil on Euroopas käimas sõda, me oleme jätkuvas energiakriisis ja tugeva inflatsioonilise surve all ning jätkuvalt on õhus oht koroonapandeemia naasmiseks. Vastutustundlikust riigijuhtimisest on see kõik valgusaastate kaugusel,» rõhutas Kallas.