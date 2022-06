Martin Helme: mis nüüd edasi saab? See on küsimus Keskerakonnale

Olete vist kuulnud, et paar minutit tagasi peaminister Kaja Kallas vabastas ametist kõik Keskerakonna ministrid?

Ega teil ei ole juba läbirääkimisi Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel?

See ei ole lihtne küsimus, millele vastata. Valitsus mitte lihtsalt ei lakanud töötamast (paus), vaid saadeti laiali. See oli ka üks põhjus, miks me ei umbusaldanud Liina Kersnat (RE) eelmine nädal. Olime valmis ootama, et saada ka Keskerakonna hääled. Mis nüüd edasi saab? See on ikkagi küsimus Keskerakonnale.