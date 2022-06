Lauri Läänemets: ka Keskerakond ja EKRE pole loobunud plaanist teha oma valitsus

Küsimusele, kas sotsid soovivad Isamaa ja Reformierakonnaga koalitsiooni moodustada, vastas Läänemets, et eesmärk on kokku panna Eesti-meelne valitsus. «Kui ma peaministriga rääkisin, siis olime ühel lainel nendes küsimustes, milline Eesti valitsus peaks olema. Just Eesti-meelse valitsuse kokkupanemine on sotside tahe, aga lõpliku arvamuse ütlemiseks pean erakonna juhatuse kokku kutsuma,» ütles Läänemets.

Läänemets ütles, et kuna Reformierakond pole sotsidele veel ametlikku ettepanekut koalitsiooni läbirääkimiste alustamiseks teinud, siis erakonna juhatusega teemat arutatud pole. «Selleks, et me erakonna sees midagi arutada saaks, on meil ametlikku ettepanekut vaja,» ütles Läänemets.

Lääenemets ütles, et Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederiga ta täna rääkinud ei ole. «Kõik on käinud väga kiiresti ja pole nii kaugele jõudnud,» ütles ta.

Kuigi Kaja Kallas teatas tänases avalduses, et soovib alustada koalitsiooniläbirääkimisi sotside ja Isamaaga, pole Läänemetsa sõnul veel tulevik selge. «Mulle teeb muret see, et minu teada pole Keskerakond ja EKRE loobunud plaanist moodustada koos Isamaaga koalitsiooni. Selle nimel on nad pingutanud viimastel päevadel väga palju ja minu teada on nad sellega tegelenud ka täna,» ütles ta.

Millisel erakonnal on praegu kõige tugevam positsioon läbirääkimistel? «Seda ma ei hakkaks ennustama. Hästi matemaatiliselt vaadates on kõige tugevamal positsioonil Isamaa. Aga on teised takistavad asjaolud. Näiteks arvestatakse, mida arvab avalikkus ja nende valija soovist ühe või teise erakonnaga valitsust moodustada. Loeb ka avalik arvamus,» ütles Läänemets ja lisas, et alustab tööd selle nimel, et Eesti võimalikult kiiresti uue valitsuse saaks. «Sügis tuleb karm ja mida kauem asi venib, seda ohtlikum Eesti riigile,» ütles ta.

Milline koalitsioonivariant täna kõige tõenäolisem on, ei osanud Läänemets öelda. «Aga Keskerakond ja EKRE soovivad väga moodustada Isamaaga koalitsiooni. Meie EKREga koalitsiooni moodustada ei soovi,» ütles Läänemets.