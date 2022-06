Tänasest on Eestil ajutiselt vähemusvalitsus. Reformierakond on välja pakkunud, et moodustab uue valitsuse koos Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Ent Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Martin Helme sõnul sõltub edasine ka Keskerakonnast.