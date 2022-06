Kohtusaalis töö kaotamisest kuulnud Tanel Kiik: «Viisakas on selliseid asju näost näkku rääkida.»

Oli teil aimu, et täna võib selline otsus tulla?



Ma seda päris ei välistanud, aga täna ma seda ei oodanud. Mulle tundunuks loogilisem teha seda juba varem või siis seda mitte teha. Selline käitumine ja teguviis, kus eile istusime valitsuses koos ja keegi sõnagi ei maini - lähme valitsuskabinetist laiali ja järgmine päev tuleb teade.

Kõigil ministritel on erinevad töögraafikud, kokkulepped, üritused, välisvisiidid, mis on pikalt ette valmistatud. Soliidne ja viisakas on selliseid asju inimestega näost näkku rääkida personaalselt, mitte meedia kaudu.



Mis teie päevaplaanis nüüd ees ootab?



Täna tuleb minna ministeeriumisse kabinetti koristama. Kingitused, memod ja paberid, mis sinna on kogunenud kolme aasta jooksul. Loodetavasti veel lastakse sisse - ega ei tea ju, kas kaart töötab enam üldse.



Kaja Kallas tõi ühe põhjusena välja selle, et tänases olukorras Ukraina sündmusi silmas pidades on keeruline töötada valitsusega, kus Keskerakonnast on ainult Kristian Jaanil ja Eva-Maria Liimetsal NATO luba. Kuidas te seda kommenteerite?



See on otsitud ettekääne. Viis aastat mul oli see luba ja hetkel minu luba on menetluses pikendamisel. Ma ei tea, et seal oleks mingeid probleeme.

Arvan, et neid ministerid on veel, kellel seda luba kas ei ole või on see pikendamisel - ka Reformierakonnas minu teada.

See on küll täiesti otsitud põhjus ja seda ei saa tõsiselt võtta. Me oleme kabinetinõupidamisi teinud koguaeg ja pikemalt eile. See ei olnud kordagi teemaks.



Kuidas te koostöö täna lõpu saanud valitsuses kokku võtaksite?



Eks ta on olnud algusest peale keeruline, kuna see koalitsioon ei sündinud peale riigikogu valimisi vaid ta sündis tol hetkel, kui eelmine valitsus lagunes jaanuarikuus. Mina olen panustanud ja pingutanud koalitsiooni hoidmisse, kuna ma tean, et iga koalitsiooni vahetus tähendab väga palju lisatööd, väga palju uuestiõppimist ja uuesti alustamist. Kunagi ei ole ka teadmist ja veendumust, et uus saab olema parem.

Pigem olen pidanud mõistlikuks, et üheksa kuud oleks jätkanud praegune valitsus. Peaminister arvas teisiti.



Oli peretoetuste tõstmisega kiirustamine väärt seda? Nüüd olete põhimõtteliselt töötu.



Ma nüüd enda töötu-staatuse pärast liiga palju ei muretse. Aga see, et riigikogus algselt neli erakonda tegid ettepaneku peretoetusi tõsta ma arvan, et on õige.

Peretoetused on olnud paigal. Esimese-teise lapse toetus alates jaanuarist 2019, mis on peaaegu neli aastat. Lasterikka pere toetus alates 1. juunist 2017, mis on juba peaaegu 5,5 - 6 aastat.