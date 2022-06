Politoloog: Kallase jaoks on uued võimuläbirääkimised juba omaette väljakutse

Millised võivad olla uue võimaliku koalitsiooni (Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Isamaa) väljakutsed?

Esimene väljakutse on kindlasti koalitsioon üldse kokku saada. Ma usun, et nii Isamaa kui ka sotsiaaldemokraadid mäletavad väga hästi, mis tunne oli 2016. aastal Reformierakonna valitsuses olla. Peale seda otsustasid nad nii-öelda jõud ühendada Reformierakonna vastu ja alustada koostööd Keskerakonnaga. Ainuüksi koalitsiooniläbirääkimised võivad olla omaette väljakutse.

Millised võivad olla uue võimaliku opositsiooni (Keskerakond ja EKRE) väljakutsed?

Kummalgi on oma väljakutsed. Keskerakonna toetus on mõnda aega langenud ja enne valimisi on kindlasti nende suurimaks väljakutseks oma toetuse uuesti ülesehitamine.

Ka EKRE soovib ilmselt oma toetust tõsta, sest neil on mingis mõttes piir ette tulnud. See tähendab, et suurem osa inimestest, kes on valmis oma toetust EKRE-le andma, on seda juba teinud.

Aga oletame, et võimuliit on koos – millised on siis võimalikud väljakutsed?

Uue valitsuse kõige suurem väljakutse on ilmselgelt poliitiline olukord, mis sügisel ees ootab. Inflatsioon on selleks ajaks kestnud juba mõnda aega. Ilmselt tuleb tagasi ka energiakriis, mille puhul peab uuesti hakkama suuremaid elektri- ja küttearveid maksma.

Nendest olukordadest on opositsioonile ainult kasu, ükskõik kes opositsioonis on, sest valitsus on suure surve all. Rahulolematust valitsuse tegevusega saab kindlasti väga palju olema. Selle võrra on ka opositsioonil kergem oma toetust suurendada.

Kas valitsuskriisi oleks saanud teisiti lahendada?

Võimalikke lahendusi oleks olnud palju, aga küsimus oli selles, milline lahendus kellele kõige parem oleks olnud. Varasem olukord tüüris selles suunas, et Keskerakond tahtis opositsiooni abiga sundida Kaja Kallast tagasi astuma. See ei oleks ilmselgelt olnud Reformierakonnale hea olukord.