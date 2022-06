VIDEO, BLOGI JA GALERII ⟩ Alar Karis: kutsun kõiki poliitikuid tõusma kõrgemale senistest solvumistest

«Sisepoliitiline olukord on tänasega selgemaks saanud ja samas endiselt ebaselge.

Mul on inimlikult kahju, kui mitmed vabastatud ministrid kuulsid sellest otsusest alles meediast.

Aeg on turbulentne nii kodus kui ka kaugemal. Meil on siinsamas Euroopas viimaste aastakümnete teravaim julgeolekukriis.

Meil on lahendamata energiajulgeoleku küsimused.

Kõige selle kohal on teadmatus, kust leida kate suurenevatele eelarvekuludele.

Siinjuures ei saa jätta ütlemata, et eksivad need, kelle arvates pole poliitikas midagi isiklikku. Poliitikas, nagu üldse inimeste vahel, on väga palju isiklikku. Kutsun kõiki poliitikuid tõusma kõrgemale senistest solvumistest ja vääritimõistmistest.»