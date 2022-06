Ratas: peaministri otsus jääb mulle arusaamatuks

Jüri Ratase postituses seisab, et on võimalik, et selle käiguga üritab Reformierakond juhtida tähelepanu kõrvale Eesti ühiskonda kimbutavatest probleemidest. «Kui Kaja Kallasele on vastumeelne tõsta peretoetusi, langetada kütuseaktsiisi ja pakkuda eestimaalastele leevendust ülikõrgele inflatsioonile, siis tuleks seda avalikult öelda või ise tagasi astuda. See olnuks aus ja riigimehelik samm, arvestades seejuures asjaolu, et peaminister on ise korduvalt tagasiastumisele viidanud.»