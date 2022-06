Kaja Kallas: uue valitsuse võti on Isamaa käes

Täna otsustasite, et selle valitsusega on kõik. Kas see polnud mitte liiga riskantne samm, kui alternatiivset kooslust ja kokkulepet veel paigas pole?

See ongi väga riskantne samm. Kui vastavad tõele need jutud, et Isamaal, EKRE-l ja Keskil on valitsus niikuinii koos, siis oodata lihtsalt, kuni see kuidagi ära vormistatakse, ei ole minu arvates ka õige. Kui teha see käik, siis Isamaal on väga selged kolm valikut: kas teevad valitsuse meie ja sotsidega, EKRE ja Keskiga või jäävad opositsiooni. Järgmise valitsuse võti on Isamaa taskus.

Oli teie meeskonnas ka selliseid nõuandjaid, kes soovitasid, et kannataks natukene veel?

Alati on inimesi, kes on alalhoidlikumad ja neil on see õigus. Antud hetkel ei saanud ma plusse ja miinuseid kaaludes seda otsust tegemata jätta. Kui tõmmata selge joon alla, siis ei saa ka Isamaa inimesed öelda, et need pole tõsised pakkumised, mida me neile teeme. Väga selgelt on sellel asjal joon all ja soovime teha valitsuse Isamaa ja sotsidega ja alustada neid läbirääkimisi.

Kuivõrd tõenäoline on täna ikkagi sotside ja Isamaaga koalitsiooni ehitamine?

Mina olen öelnud nii Lauri Läänemetsale kui ka Helir-Valdor Seederile, et meie oleme valmis. Meil on koos läbirääkimiste delegatsioon, oleme valmis töötama terve nädalavahetuse. Ka esmaspäeval, teisipäeval, kuigi ma ise olen ära välismaal. Meil on hea meeskond, mina oma inimesi usaldan. Ja läbirääkimistega saab edasi minna.

Eesmärk on kiiresti kokkuleppele jõuda?

Eesmärk on kiiresti kokkuleppele jõuda, et sellist kahtlast aega oleks võimalikult lühidalt.

Kas sotsid ja Isamaa võtsid teie ettepaneku vastu?